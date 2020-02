Actualidade

A Câmara de Valongo classificou hoje de "inócuas face à gravidade e urgência da situação" as medidas de mitigação dos efeitos do aterro em Sobrado propostas pela Comissão de Acompanhamento (CA) que levaram à manutenção da atividade da Recivalongo.

Em comunicado enviado à Lusa, a autarquia do distrito do Porto reagiu à avaliação final das medidas determinadas pela CA, mantendo ser "ilegal" a atividade da Recivalongo, a quem acusa de "receber mais de 420 resíduos diferentes, incluindo resíduos orgânicos e resíduos com amianto".

A CA concluiu hoje, após a quarta reunião, estarem em cumprimento as três medidas determinadas a 18 de dezembro de 2019 que permitirão à Recivalongo manter-se em atividade.