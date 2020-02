Covid-19

Os responsáveis da Feira Internacional de Turismo de Berlim anunciaram hoje a suspensão do evento, considerado o maior do mundo, que se deveria realizar entre 04 e 08 de março, "devido à crescente expansão" do novo coronavírus.

Ao certame, designado ITB, na sigla em alemão, deveriam acorrer representantes de cerca de 10 mil empresas, provenientes de mais de 180 países.

Nos últimos dias, os organizadores asseguraram que tinham dotado a feira com mais pessoal de saúde por precauções relacionadas com o Covid-19.