Covid-19

Os receios em torno da expansão do novo coronavírus e o seu impacto na economia global levaram as bolsas europeias a acumular quedas de mais de 11% durante a semana, de acordo com a agência Efe.

A incerteza fez com que os investidores procurassem ativos considerados seguros, como o dólar e dívidas de países com economias fortes, como os EUA e a Alemanha, enquanto o petróleo tem caído continuamente.

Em Wall Street, o índice Dow Jones seguia a descer 2,5% durante a tarde de hoje, a caminho da sua pior semana desde a crise de 2008.