Covid-19

O Governo reforçou em 20% o 'stock' de medicamentos em todos os hospitais do país, além de estar a preparar um eventual reforço de recursos humanos, caso seja necessário, anunciou hoje a ministra da Saúde.

"Estamos a falar de um reforço de medicamentos em todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) porque admitimos que podemos ter dificuldades não só para disponibilização de medicamentos para tratamento, mas também dificuldades na cadeia de abastecimento e, portanto, queremos estar prevenidos", afirmou Marta Temido.

A governante falava aos jornalistas no fim de um congresso na Câmara do Seixal, no distrito de Setúbal, onde garantiu que o Governo está a "preparar-se para aquilo que é a probabilidade" de surgirem pessoas infetadas com o novo coronavírus (Covid-19).