Covid-19

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, convocou para quarta-feira, dia 04 de março, uma teleconferência para "coordenar as respostas nacionais" de cada país da União Europeia devido à epidemia do Covid-19, na sequência dos "recentes desenvolvimentos" económicos e financeiros.

"Para fazer um balanço dos recentes desenvolvimentos económicos/financeiros e coordenar as respostas nacionais à propagação do #Covid-19, decidi organizar uma teleconferência do Eurogrupo + (incluindo Estados europeus não-membros [da organização])", escreveu o também ministro das Finanças de Portugal na rede social Twitter.

A reunião terá a participação dos 19 Estados europeus que integram o Eurogrupo e dos restantes países da UE que não adotaram o euro como moeda.