Actualidade

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje com as perdas semanais mais pesadas desde outubro de 2008, quando se vivia o pico da crise financeira mundial, com os investidores receosos da propagação do novo coronavírus no mundo e das consequências económicas.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 1,39%, para os 25.409,36 pontos, e acumulou uma perda semanal superior a 3.500 unidades.

