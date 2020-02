Actualidade

O Carnaval no Brasil bateu recordes de assistência em várias regiões este ano, com milhões de visitantes, segundo um balanço apresentado esta sexta-feira pelo Ministério do Turismo.

De acordo com a pasta do Turismo, as cidades de Olinda e Recife, ambas no estado de Pernambuco, e Salvador, na Bahia, receberam no carnaval deste ano 22,1 milhões de pessoas, o maior número até então registado.

Em Recife, capital pernambucana, dois milhões de foliões aproveitaram o carnaval, 400 mil a mais do que em 2019. Já em Olinda, o número foi de 3,6 milhões, com um aumento de 200 mil pessoas em relação ao ano anterior. Desse total, quase metade (1,5 milhões) vieram de outros estados e 400 mil de outros países.