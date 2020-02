Actualidade

O Luxemburgo torna-se hoje no primeiro país do mundo a avançar com o transporte público gratuito a nível nacional.

As cidades já lançaram o transporte parcial gratuito - em determinados horários ou para determinados meios de transporte -, mas esta é a primeira vez que tal afeta um país inteiro, de acordo com o Ministério da Mobilidade do Luxemburgo.

A decisão é apresentada como "uma importante medida social", terá impacto em 40% das famílias, que usam transporte público, e representa cerca de 100 euros de economia anual por lar.