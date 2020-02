Covid-19

A indústria manufatureira chinesa registou em fevereiro uma queda acentuada, mais do que era esperado, apesar dos esforços para conter o surto de Covid-19, que prejudicou a segunda maior economia mundial, segundo dados oficiais hoje divulgados.

A informação tornada pública pelo Gabinete Nacional de Estatística caiu dos 50 pontos registados em janeiro para os 35,7, numa escala de 100 pontos e na qual números abaixo de 50 indicam a contração da produção industrial.

Os dados foram tornados públicos no momento em que os mercados de ações em todo o mundo estão a ser abalados pelo receio de que se agrave a nível global a propagação do novo coronavírus que surgiu no centro da China em dezembro.