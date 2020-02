Covid-19

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, defendeu o redimensionamento de uma conferência anual sobre mulheres prevista para Nova Iorque, EUA, devido à epidemia de coronavírus, disse hoje o seu porta-voz.

O início da conferência está agendado para 09 de março e deveria reunir 12.000 participantes de todo o mundo.

"Em vista da rápida disseminação" do vírus e da "necessidade de harmonizar o trabalho das Nações Unidas com os problemas de saúde pública, o secretário-geral sugeriu à Comissão sobre o Estatuto da Mulher que realizasse uma reunião de formato reduzido, com participação limitada em Nova Iorque", afirmou Stéphane Dujarric, em comunicado.