O Produto Interno Bruto (PIB) de Macau caiu 4,7% em 2019 e registou uma contração de 8,1% no último trimestre do ano passado, segundo dados oficiais hoje divulgados.

"Em 2019, a economia foi arrastada pelas quedas do investimento e das exportações de serviços, registando um crescimento negativo desde o primeiro trimestre e uma contração anual de 4,7% em termos reais", de acordo com a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Por outro lado, "a procura interna apresentou um comportamento desfavorável, com uma retração anual de 4,6%, destacando-se a queda homóloga de 20,1% na formação bruta de capital fixo, provocada pelo decréscimo substancial do investimento do setor privado em construção", pode ler-se no comunicado.