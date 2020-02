Actualidade

Os países lusófonos exportaram menos 27,3% para Macau em janeiro e as importações oriundas do antigo território administrado por Portugal caíram 76,3%, se comparado com igual período do ano passado, segundo dados oficiais hoje divulgados.

A diminuição das exportações representou menos 7,8 milhões de euros, enquanto o valor importado pelos países de língua portuguesa representou pouco mais do que três mil euros, de acordo com os dados da Direção de Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC).

A mesma DSEC adiantou que Macau exportou em janeiro 1,15 mil milhões de patacas (130 milhões de euros), o que se traduziu numa queda de 24,8% face ao mesmo mês de 2019.