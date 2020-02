Montijo

A Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas (APAP) manifestou hoje "profunda preocupação" com a evolução do processo para a construção do aeroporto do Montijo, defendendo que se trata de "um atentado planeado à paisagem e ao território".

"Espero que, até às ultimas instâncias, este processo se venha a inverter e não se faça esta ação que redunda num atentado e num crime à paisagem e aos valores culturais do país", afirmou o vice-presidente da APAP, João Ceregeiro, em declarações à agência Lusa.

Neste âmbito, os arquitetos paisagistas ficaram "surpreendidos" com a posição da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) sobre projeto do novo aeroporto no Montijo, na margem sul do Tejo, que emitiu, em 21 de janeiro, uma decisão favorável condicionada em sede de Declaração de Impacte Ambiental (DIA).