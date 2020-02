Actualidade

A historiadora Irene Flunser Pimentel está a encarar com cautela a abertura dos arquivos referentes ao pontificado do Papa Pio XII, sublinhando que se mantém a polémica sobre o silêncio do Vaticano durante a II Guerra Mundial.

"Estou cautelosa relativamente ao assunto. Parece uma coisa muito boa. Já se chegou a altura, 75 anos depois do fim da II Guerra Mundial, de se abrirem estes arquivos, mas vamos ver como é que vão ser abertos e se vão todos ser abertos", disse à agência Lusa a historiadora, recordando que a Igreja Católica mantém sempre reservas sobre documentos históricos.

"Será que vai ser tudo aberto? Por exemplo, os arquivos do Cardeal Cerejeira também foram abertos e com grande publicidade em Portugal, mas depois vai-se a ver que há períodos em que não se pode ver nada, sobretudo os períodos mais recentes", refere.