A abertura dos arquivos do pontificado do Papa Pio XII, há muito aguardado pelos historiadores, vai dar origem a um longo processo de investigação sobre o papel do Vaticano durante a Segunda Guerra Mundial, disse à Lusa a historiadora Cláudia Ninhos.

"Aqui o problema é sobretudo a forma como a questão é abordada porque se entra sempre numa abordagem ou favor ou contra o Papa Pio XII. É um tema bastante polémico. Vamos ver se, de facto, esta abertura dos arquivos pela qual os historiadores aguardam há tanto tempo vai clarificar a atuação do Papa durante a guerra e nomeadamente em relação ao Holocausto", disse à Lusa Cláudia Ninhos sublinhando que as conclusões vão ser fruto de um longo período de trabalho.

"Provavelmente a consulta e o estudo vai prolongar-se durante vários anos sendo que o papel dos historiadores é fazer o confronto com outras fontes", disse a autora do livro "Portugal e os Nazis", além de outras investigações sobre o período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).