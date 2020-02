Actualidade

Os cinco maiores bancos portugueses registaram um decréscimo de 990 trabalhadores e de 104 balcões no ano de 2019, com o BCP a ser o único a registar um aumento líquido de funcionários, mas a liderar fechos de agências.

Em 2019, no total, Caixa Geral de Depósitos (CGD), Santander Totta, BCP, BPI e Novo Banco terminaram o ano com 30.201 trabalhadores, menos 990 face aos 31.191 com que terminaram o ano de 2018.

Apenas o BCP não registou uma diminuição no número de trabalhadores em Portugal, tendo passado de 7.095 funcionários em 2018 para 7.204 em 2019, um aumento de 109 pessoas.