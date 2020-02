Actualidade

Os cinco principais bancos portugueses arrecadaram em 2019 mais de 1.800 milhões de euros em comissões bancárias, segundo contas feitas pela Lusa.

Esta sexta-feira, o Novo Banco foi o último das grandes instituições financeiras a apresentar resultados, com prejuízos de 1.058,8 milhões de euros, ainda assim menores perdas do que as de 1.412,6 milhões de euros de 2018.

Quanto a comissões, o Novo Banco arrecadou 323,5 milhões de euros no ano passado, mais 3,1% do que em 2018.