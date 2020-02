Actualidade

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou hoje ter aberto as fronteiras com a Europa para a passagem de migrantes e refugiados, adiantando que nas próximas horas entre 25.000 e 30.000 pessoas podem tentar chegar à Grécia.

"O que é que andamos a dizer há meses? Que se isto continuasse, seríamos obrigados a abrir as nossas portas. Não acreditaram em nós", disse Erdogan durante um discurso em Istambul.

"Até esta manhã tinham cruzado uns 18 mil, mas hoje mesmo podem ser 25.000 ou 30.000", acrescentou, ainda que, de acordo com as autoridades gregas, não há registo de que tenha entrado na Grécia um número significativamente maior de migrantes e refugiados do que as cerca de duas centenas habituais nos últimos meses.