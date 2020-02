Actualidade

A Grécia disse hoje ter impedido, na sexta-feira, a entrada ilegal no seu território de 4.000 migrantes provenientes da Turquia, assegurando que foram protegidas as fronteiras gregas e europeias.

"A Grécia foi confrontada ontem [sexta-feira] com uma tentativa organizada, em massa e ilegal de violação das nossas fronteiras, tendo-a ultrapassado", disse o porta-voz do Governo grego, após uma reunião de urgência presidida pelo primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis.

"Protegemos as nossas fronteiras e as da Europa. Impedimos mais de 4.000 tentativas de entrada ilegais nas nossas fronteiras", disse, numa altura em que a Turquia anunciou que deixará as suas fronteiras com a Europa abertas à passagem de migrantes e refugiados.