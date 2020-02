Guiné-Bissau/Eleições

O coordenador do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15, oposição), Braima Camará, disse que a substituição do primeiro-ministro hoje formalizada e há "muito esperada" pelo povo guineense, é corajosa, firme e constitucional.

"Esta decisão é uma decisão muito esperada pelo povo guineense, uma decisão constitucional, corajosa, firme e demonstra claramente que o povo da Guiné-Bissau decidiu definitivamente assumir o seu próprio destino, porque a paz, estabilidade, reconciliação e entendimento entre os guineenses diz respeito escrupulosamente aos guineenses", afirmou Braima Camará.

O coordenador nacional do Madem-G15, segunda maior força política do país, falava aos jornalistas no final da tomada de posse de Nuno Nabiam como primeiro-ministro, nomeado pelo autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, numa cerimónia, que decorreu na Presidência guineense.