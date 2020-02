Actualidade

A Sonae Sierra vai receber cerca de 525 milhões de euros no âmbito de um acordo de pareceria para a Península Ibérica que prevê a criação de uma 'joint venture' no setor de imobiliário de retalho, anunciou a empresa.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a empresa explica que "chegou a um acordo com APG, Allianz e Elo para criar uma 'joint venture'", denominada Sierra Prime", que será" líder no setor de imobiliário de retalho na Península Ibérica, com um valor bruto de ativos de 1,8 mil milhões de euros".

No mesmo comunicado a Sonae Sierra adianta que "a transação resulta num encaixe de aproximadamente 525 milhões de euros para a Sonae Sierra e a APG, tendo ambas alienado 50% das suas participações neste portfólio à Allianz e à Elo".