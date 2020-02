Actualidade

O treinador Ricardo Soares afirmou hoje que o Moreirense tem a ambição de "trazer pontos do estádio da Luz", no duelo com o Benfica, segunda-feira, da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Sabemos da qualidade o Benfica, é o campeão nacional em título, o atual líder do campeonato, com um conjunto de jogadores de qualidade e bem orientados, mas, queremos fazer um bom jogo e, mesmo sabendo que será difícil, queremos trazer pontos do estádio da Luz", disse o técnico dos minhotos.

Questionado se a recente crise de resultados dos 'encarnados' (apenas um triunfo nos último seis jogos) cria a alguma instabilidade no adversário, que o Moreirense possa aproveitar, Ricardo Soares não acredita num Benfica fragilizado.