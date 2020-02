Actualidade

Os Estados Unidos e os talibãs assinaram hoje em Doha, no Qatar, um acordo de paz histórico que abre a porta à retirada militar total dos americanos do Afeganistão após 18 anos em guerra.

Segundo a Associated Press (AP), o acordo prevê que dos 13 mil militares norte-americanos presentes no país apenas restem 8.600 dentro de três a quatro meses, e que a retirada total aconteça em 14 meses.

Essa retirada fica, no entanto, pendente do respeito dos talibãs pelo acordo e do seu compromisso de combater o terrorismo.