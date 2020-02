Covid-19

O primeiro-ministro apelou hoje à população para que reforce as medidas de prevenção para conter os riscos de contaminação pelo coronavírus Covid-19, salientando que é importante ter a consciência dos riscos e evitar alarmismos.

"Gostaria de reforçar o apelo para que todos nós tenhamos em matéria deste risco epidémico, os mesmos cuidados de prevenção e evitarmos o alarmismo desnecessário" disse aos jornalistas António Costa, à margem da inauguração do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil (CREPC) do Algarve da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Loulé, no distrito de Faro.

De acordo com o primeiro-ministro, a prevenção é um risco que responsabiliza toda a população, "podendo todos colaborar para aquilo que é o mais importante, que é reduzir os riscos de contaminação e de infeção".