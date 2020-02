Covid-19

O governo francês anunciou hoje o cancelamento de "todas as concentrações com mais de 5.000 pessoas" em espaços fechados e alguns eventos no exterior, como a meia-maratona de Paris, devido à intensificação da epidemia causada pelo coronavírus.

As medidas anunciadas levam também ao cancelamento do último dia do Salão da Agricultura, no domingo, em Paris, indicou o ministro da Saúde, Olivier Véran.

Segundo o ministro, na sexta-feira à noite foram diagnosticados 16 novos casos de Covid-19 em França, elevando o total para 73 casos desde finais de janeiro.