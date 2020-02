Actualidade

(CORREÇÃO NO 4.º PARÁGRAFO) Luanda, 29 fev 2020 (Lusa) - O general angolano Bento dos Santos 'Kangamba' foi detido junto à fronteira com a Namíbia por suspeita de "burla por defraudação" e fuga, anunciou hoje a Procuradoria Geral da República (PGR) de Angola.

Em causa estão indícios de "prática do crime de burla por defraudação", segundo as autoridades angolanas, salientando que o general foi detido na província do Cunene, no sul de Angola, quando tentava fugir para a Namíbia.

Na altura da detenção foram apreendidos uma pistola e valores em kwanzas (moeda angolana) e rands (moeda sul africana) ainda por contabilizar.