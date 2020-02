Actualidade

O Bloco de Esquerda questionou o Governo, "com caráter de urgência", sobre a "atitude inexplicável e atentatória do Estado de Direito" de destruição de imagens de videovigilância no caso das agressões a Cláudia Simões pela PSP, na Amadora.

Na pergunta enviada pelo grupo parlamentar, os deputados do Bloco de Esquerda (BE) questionam o Governo sobre se tem conhecimento da destruição dessas imagens e "que diligências" fará para "recuperar as imagens apagadas".

O BE recorda as agressões a Cláudia Simões, que motivaram que o Ministério da Administração Interna ordenasse à Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) "a abertura de um inquérito para apuramento dos factos relacionados com a atuação policial ocorrida na Amadora, após o pedido de intervenção do motorista de um autocarro de passageiros".