Actualidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que vai reunir-se em breve com dirigentes dos talibãs, após a assinatura de um acordo de paz com o grupo rebelde para pôr fim ao conflito no Afeganistão.

"Vou reunir-me pessoalmente com líderes talibãs num futuro não muito distante", disse Trump, numa conferência de imprensa na Casa Branca.

Os Estados Unidos e os talibãs assinaram hoje em Doha, no Qatar, um acordo de paz histórico que abre a porta à retirada militar norte-americana do Afeganistão após 18 anos de conflito.