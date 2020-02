Covid-19

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, exigiu hoje ao Governo garantias de resposta ao novo coronavírus em Portugal e explicações sobre o plano de contingência que possa estar a ser preparado para atacar o surto.

"O CDS-PP reclama que a ministra da Saúde garanta um clima de confiança ao nível da resposta perante a ameaça do coronavírus e que dê explicações sobre que medidas estão a ser tomadas e o que está a ser preparado caso seja preciso ativar um plano de contingência para atacar o coronavírus", afirmou Francisco Rodrigues dos Santos.

O líder dos centristas falava num jantar com duas centenas de militantes no Carvalhal, freguesia do Bombarral, no distrito de Leiria.