O partido Pessoas Comuns e Personalidades Independentes (OLaNO, populista conservador), de Igor Matovic, venceu as legislativas na Eslováquia, segundo resultados preliminares, com o primeiro-ministro Peter Pellegrini a reconhecer a derrota da Direção Social-democracia (Smer-SD).

Os resultados preliminares das eleições parlamentares de sábado mostram a oposição eslovaca a garantir uma vantagem confortável.

Com os votos de cerca de 75% das quase 6.000 assembleias de voto contados pelo Departamento de Estatística no início de domingo, o parido conservador assegurou 24,8% dos votos ou 52 dos 150 assentos do parlamento.