Actualidade

A Grécia bloqueou a entrada, desde sábado, de quase 10 mil migrantes provenientes da Turquia, anunciou hoje fonte governamental.

Em comunicado, as autoridades gregas referem que entre as 06:00 de sábado e as 06:00 de hoje (horas locais), foi impedida a entrada de 9.972 pessoas na região de Evros, que faz fronteira com a Turquia.

No entanto, do lado da Turquia, o ministro do Interior, Suleyman Soylu, afirmou hoje através da rede social Twitter que nas últimas horas 76.358 pessoas saíram do país, desde Edirne, e entraram na Grécia.