Actualidade

Um gestor de marketing, despedido aos 50 anos, obrigado a recomeçar do nada, é o protagonista peça "O Pedido de Emprego", que o Teatro da Rainha põe em cena a partir de quarta-feira, no Teatro da Politécnica, em Lisboa.

Do dramaturgo francês Michel Vinaver (1927), "um dos maiores autores do século XX", segundo a companhia das Caldas da Rainha, "O Pedido de Emprego" é um texto crítico dos atuais mecanismos do trabalho e dos índices de produtividade conexos, atirados para cima dos 'quadros', no ambiente da "cultura empresarial concebida como marketing", lê-se na apresentação da obra.

Esta peça é também reveladora da destruição, por dentro, de um universo familiar nuclear, conjugal, da pequena burguesia, na sequência da perda de emprego e de tudo o que isso arrasta, prossegue a apresentação.