Actualidade

A urgência pediátrica do Hospital das Caldas da Rainha está hoje novamente a funcionar condicionada devido à falta de médicos, sendo os doentes emergentes e críticos reencaminhados para outros hospitais, informou o Centro Hospitalar do Oeste.

"Apesar de todos os esforços desenvolvidos não foi possível suprir a falta do prestador na escala da Urgência Pediátrica", informou à agência Lusa Elsa Baião, presidente do Conselho de Administração (CA) do Centro Hospitalar do Oeste (CHO), onde se insere o Hospital das Caldas da Rainha.

A urgência pediátrica, que funciona habitualmente com dois pediatras e dois clínicos gerais, está "a funcionar, mas condicionada, sendo os doentes críticos encaminhados para a unidade hospitalar mais adequada, de acordo com a situação e complexidade clínica", acrescentou a mesma responsável.