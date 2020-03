Guiné-Bissau/Eleições

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, afirmou hoje que o país está a assistir a uma "expansão da violência" e que há um "bloqueio total" do país com investidas contra membros do Governo.

"O ponto da situação da Guiné-Bissau é caracterizado por uma expansão da violência. Da violência institucional, da violência contra as instituições, que está a ser concretizada pela ocupação do espaço governamental e do Estado", disse aos jornalistas na sua residência, em Bissau, Aristides Gomes.

Segundo o primeiro-ministro, o Palácio do Governo está ocupado por militares, bem como vários ministérios localizados no centro da cidade, o Supremo Tribunal, e a Assembleia Nacional Popular.