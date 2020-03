Actualidade

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, considerou hoje que as medidas anunciadas pelo Governo para a valorização do Interior do país são "escassas" e aponta três ideias do partido para fixar pessoas e empresas.

"As medidas que têm vindo a ser anunciadas pecam ainda por serem escassas, uma vez que para nós conseguirmos fixar pessoas no Interior do nosso país, para estimularmos o tecido empresarial e colocarmos a economia a funcionar, na opinião do CDS são necessários cumprir três requisitos", disse Francisco Rodrigues dos Santos aos jornalistas durante uma visita à Feira do Queijo da Serra da Estrela de Celorico da Beira, no distrito da Guarda.