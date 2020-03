Actualidade

O treinador do Benfica garantiu hoje a titularidade de Samaris no encontro de segunda-feira, frente ao Moreirense, e sublinhou que o médio grego é um jogador "importante para a equipa", apesar da época 'intermitente' que está a realizar.

Bruno Lage apresentou-se na conferência de imprensa de antevisão do encontro da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Seixal, munido de uma 'cábula' com todos os dados relativos à utilização do jogador para 'escalpelizar' a sua época e acusou a comunicação social de estar a fazer "o mesmo que fizeram no ano passado com o Jonas".

"Quando o Jonas escreveu um livro, ficou tudo esclarecido. Hoje entendi, por bem, que não vai ser preciso o Samaris escrever um livro para vocês entenderem isto", disparou o técnico dos 'encarnados', depois de lembrar vários problemas físicos que têm apoquentado Samaris, entre os quais uma lombalgia, dores cervicais e um problema no tendão de Aquiles.