A Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR) mostrou-se hoje disponível para acolher refugiados sírios que se encontram na Turquia e apela ao Governo para que seja aplicado o acordo bilateral com a Grécia.

A PAR mostra-se, desde já, disponível a acolher "os requerentes de asilo e refugiados que se encontrem em território grego e a colaborar com o governo português na identificação de obstáculos e no reforço da capacidade de acolhimento portuguesa", pode ler-se num comunicado enviado às redações.

A Plataforma esta preocupada com a atual situação política vivida na Turquia, país que acolhe no seu território cerca de 3,6 milhões de refugiados sírios e que, na sexta-feira, "decidiu abrir as suas fronteiras a estes refugiados com destino à Europa".