A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, defendeu hoje a aplicação de "medidas estruturais" para desenvolver os territórios do Interior do país e fixar populações.

"Não porque achemos que as medidas pontuais não possam ser feitas e não possam ter algum efeito, mas nós precisamos de mais do que de medidas pontuais. Nós precisamos de medidas estruturais para desenvolver o Interior do país", disse hoje Catarina Martins, quando questionada pela agência Lusa, em Celorico da Beira, no distrito da Guarda, sobre as medidas anunciadas recentemente pelo Governo para a valorização do Interior.