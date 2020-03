Actualidade

As tradicionais Festas do Povo de Campo Maior (Portalegre), que voltam este ano a fazer "florir" a vila com flores de papel, vão decorrer entre 29 de agosto e 06 de setembro, foi hoje anunciado.

"A saudade bateu no coração" dos moradores e, "cinco anos depois da última edição das Festas do Povo, Campo Maior vai novamente engalanar-se com flores de papel", afirmou hoje à agência Lusa o presidente da câmara municipal, João Muacho.

O município e a Associação das Festas do Povo de Campo Maior (AFP) anunciaram hoje, em conferência de imprensa, a decisão de realizar este ano os tradicionais festejos, cuja última edição teve lugar em 2015, e as datas do evento, que promete atrair milhares de visitantes à vila, entre 29 de agosto e 06 de setembro.