Actualidade

O avançado cabo-verdiano Zé Luís ficou de fora da comitiva do FC Porto que viajou hoje para os Açores, onde na segunda-feira os 'dragões' defrontam o Santa Clara, para a 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Zé Luís não participou no treino que o FC Porto realizou hoje no centro de estágios do Olival, limitando-se a fazer "tratamento a mialgia de esforço na face posterior esquerda", segundo informou o clube portista no sítio oficial na Internet.

Além do avançado cabo-verdiano, também Vítor Ferreira e Luis Díaz não integram as opções do treinador Sérgio Conceição, uma vez que se mantêm a fazer tratamento às respetivas lesões.