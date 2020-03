Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, prometeu hoje que o partido terá "voz na batalha importantíssima" das presidenciais, mas considerou o tema ainda prematuro.

Na conferência de imprensa de apresentação das conclusões da reunião do Comité Central, que se realizou este fim de semana, Jerónimo de Sousa assegurou que essa matéria não foi debatida na reunião, tal como não foi tema a eleição do secretário-geral que será feita no congresso de 27, 28 e 29 de novembro, que se realizará em Loures (Lisboa).

"A questão do secretário geral não foi colocada. Quero acrescentar, para sossego de algumas almas, que o secretário-geral do PCP não será um problema do Congresso", afirmou, repetindo uma resposta que tem dado quando questionado se voltará ou não a ocupar o cargo.