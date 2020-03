Actualidade

O Sporting de Braga venceu hoje no estádio do Marítimo por 2-1, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, consolidando o terceiro lugar da prova.

No rescaldo da eliminação da Liga Europa, os bracarenses inauguraram o marcador no Estádio do Marítimo logo aos cinco minutos, por intermédio de Trincão, mas a equipa anfitriã restabeleceu a igualdade aos 65, com um golo do argentino Correa, antes de Paulinho fixar o resultado, aos 90+8.

O Sporting de Braga, ainda sem perder no campeonato sob o comando do treinador Rúben Amorim, em nove jogos, reforçou o terceiro lugar, com 43 pontos, enquanto o Marítimo é 14.º, com 24.