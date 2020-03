Guiné-Bissau/Eleições

O diplomata Héder Vaz, mandatado para falar à Lusa por Umaro Sissoco Embaló - vencedor declarado das eleições presidenciais da Guiné-Bissau -, afirmou hoje que não há um golpe de Estado e que houve uma tentativa de subverter a verdade eleitoral.

"Não houve um golpe de Estado na Guiné-Bissau, houve sim desde as eleições do dia 29 de dezembro uma tentativa da parte de quem perdeu as eleições de subverter aquilo que é a verdade eleitoral, subverter os órgãos de justiça e submeter a Comissão Nacional de Eleições (CNE)", afirmou à Lusa Hélder Vaz, embaixador da Guiné-Bissau em Portugal e mandatado para falar à imprensa por Umaro Sissoco Embaló, que se autoproclamou Presidente depois de ter sido dado como vencedor pela CNE, apesar de existirem recursos judiciais pendentes.

Segundo Hélder Vaz, aquela subversão é "completamente ilegal" e, por isso, "houve uma reação da parte do parlamento" para "dirimirem uma situação que estava cada vez mais confusa e que se ia prolongando para lá do aceitável".