Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje que "quanto mais amplo for o leque de escolhas" nas eleições presidenciais do próximo ano "melhor", considerando que tal valoriza a democracia.

Numa entrevista ao humorista Ricardo Araújo Pereira na estreia do seu programa na SIC "Isto é gozar com quem trabalha", gravada na sexta-feira e emitida hoje, o chefe de Estado foi desafiado a dizer "quem ficou mais irritado" com a hipótese de a ex-eurodeputada socialista Ana Gomes se candidatar a Belém: ele próprio ou António Costa.

"Não posso falar pelo primeiro-ministro, neste caso pelo líder do PS, posso falar por mim. Eu por mim, como Presidente da República, é o contrário de estar irritado, acho que é positivo: o que valoriza a democracia é a importância das eleições e a eleição é tão mais importante quanto mais vasto for o leque das escolhas dos portugueses", afirmou.