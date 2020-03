Covid-19

O Salão do Livro de Paris, que deveria realizar-se entre 20 e 23 de março, foi hoje cancelado devido aos riscos associados ao novo coronavírus (Covid 19), anunciou o presidente do certame, Vincent Montagne.

"Após as decisões do Governo de proibir reuniões de mais de 5.000 pessoas em espaços confinados, decidimos, com pesar, cancelar a edição de 2020", afirmou, em comunicado.

"O nosso sentido de responsabilidade obriga-nos a não correr riscos com a saúde de todos aqueles que fazem o sucesso do Salão do Livro de Paris: editores, expositores, autores, palestrantes, parceiros de mais de 50 países e, claro, o nosso público, uma família de mais de 160.000 visitantes por ano", acrescenta Vincent Montagne.