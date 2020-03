EUA/Eleições

O antigo 'mayor' de South Bend (Indiana) e primeiro candidato presidencial assumidamente homossexual, Pete Buttigieg, abandonou a corrida à nomeação do Partido Democrata, noticiou domingo a imprensa norte-americana.

O anúncio oficial da saída de Buttigieg está previsto para as 20:30 horas de domingo (01:30 de segunda-feira em Lisboa) em South Bend, localidade onde foi 'mayor' até início do ano.

De acordo com a imprensa, que cita, sob anonimato, pessoas próximas do candidato, Buttigieg informou a sua campanha no domingo à noite de que pretendia desistir da corrida à nomeação como candidato presidencial democrata.