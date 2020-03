Covid-19

Um comboio internacional Sud Express está parado desde cerca das 23:30 de domingo na estação do Entroncamento, distrito de Santarém, após uma passageira ter alegado estar com sintomas de infeção pelo novo coronavírus, disse hoje fonte da PSP.

"Trata-se de uma passageira proveniente da China que se dirigiu ao revisor com suspeita de estar infetada", disse à Lusa fonte da PSP de Santarém, adiantando que recebeu o alerta cerca das 23:35.

De acordo com a mesma fonte, é aguardada no local uma equipa especializada do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).