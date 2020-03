Covid-19

As autoridades de saúde sul-coreanas anunciaram hoje 476 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus, elevando para 4.212 o total de pessoas infetadas no país, onde já morreram 22 pessoas.

O último balanço das autoridades sul-coreanas apontava para 17 mortos na Coreia do Sul.

Quase 90% dos novos casos foram registados em Daegu, no centro da Coreia do Sul e na província vizinha de Gyeongsang do Norte, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças Contagiosas.