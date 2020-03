Actualidade

A edição em indonésio do livro "Mar das Especiarias", que detalha a influência portuguesa no vasto arquipélago indonésio é lançado terça-feira na embaixada de Portugal em Jacarta, disse hoje à Lusa o seu autor.

"É uma tradução para indonésio do livro editado em 2008 em português, mas com acréscimos substanciais. A revisão do conteúdo, mais capítulos, algumas mudanças e muitos acrescentos", contou à Lusa Joaquim Magalhães de Castro.