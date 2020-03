Covid-19

O Presidente indonésio, Joko Widodo, anunciou hoje os dois primeiros casos positivos do coronavírus Covid-19 no país, explicando que se trata de cidadãos que estiveram em contacto com visitantes japoneses na Indonésia.

Citado pelo jornal Kompas, Joko Widodo disse que a mulher de 64 anos e a sua filha de 31 anos, agora hospitalizadas, estiveram em contacto com dois japoneses que foram rastreados na Malásia, onde se comprovou que tinham o vírus.

"Foi verificado e esta manhã recebi um relatório do ministro da Saúde de que essa mãe e filha deram positivo no vírus", referiu Jokowi, como é popularmente conhecido.